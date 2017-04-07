金砖国家：4月6日股汇市收盘纵览

路透4月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月6日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘下跌0.61%，报963.29点。
中国股市：沪综指收升至逾四个月新高，交通运输板块领涨大盘
中国汇市：人民币跌破6.9关口至逾两周新低，略偏购汇短期料仍区间波动
香港股市：收低，受“习特会”前的谨慎情绪影响
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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘下跌0.85%，报64,222.721点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.1447/57，上日收报3.1137/49。
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南非股市：受银行股挫跌拖累。银行股指数下挫1.78%创2015年12月以来单日最大跌幅。指标Top-40指数收盘微涨0.04%，报46,170.1点；大盘综合指数收盘下跌0.14%，报52,918.42点。
南非汇市：兰特小涨，但后市风险仍很高
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印度股市：微幅收低，但扳回稍早部分跌幅。此前印度央行政策会议维持附买回利率不变，继续防范通胀提速的潜在势头以及全球经济环境的不确定性。BSE指数收盘下跌0.16%，报29,927.34点；NSE指数收盘下跌0.03%，报9,261.95点。
印度汇市：卢比兑美元收报64.51，上日收报64.87。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.32%，报1,148.75点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.17%，报593.02点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.03%，报56.3975；卢布兑欧元升值0.29%，报60.015。(完)
(编译 张若琪 审校 徐文焰)