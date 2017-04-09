金砖国家：4月7日股汇市收盘纵览

路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘下跌0.17%，报961.61点。
中国股市：沪综指收升至15个月新高，料后市继续冲击3,300点关口
中国汇市：人民币微幅收升终止连六日跌势，习特会期间汇价料波动有限
香港股市：收盘持平，美国发动导弹袭击叙利亚空军基地损及信心
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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘上涨0.58%，报64,593.105点。
巴西汇市：雷亚尔涨势受限，因美国打击叙利亚空军基地，引起地缘政治相关担忧。雷亚尔兑美元收报3.1489/02，上日收报3.1447/57。
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南非股市：惠誉将该国信贷评等下调至“垃圾级”，因经济不明朗。这是在上周前财长戈尔丹被革职后，第二家将该国评等下调至垃圾级的信贷评级机构。银行股和资源股也承压下挫。指标Top-40指数收盘下跌0.18%，报46,085.03点；大盘综合指数收盘下跌0.12%，报52,853.36点。
南非汇市：兰特下滑，此前惠誉也将该国评等下调至垃圾级
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印度股市：收跌，此前印度央行在周四维持政策不变，并警告通胀上升，而亚洲股市下跌进一步损伤人气。不过股指周线上涨约0.3%，连续第二周上扬。BSE指数收盘下跌0.74%，报29,706.61点；NSE指数收盘下跌0.69%，报9,198.3点。
印度汇市：卢比兑美元收报64.28，上日收报64.51。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌3.07%，报1,113.45点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌3.11%，报574.57点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值1.51%，报57.25；卢布兑欧元贬值1.11%，报60.68。(完)
(编译 王丽鑫；审校 艾茂林)