金砖国家：5月10日股汇市收盘纵览

路透5月11日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月10日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘上涨0.45%，报995.09点。
中国股市：沪综指收创近七个月新低，金融板块再度护盘但难阻颓势
中国汇市：人民币微收升，“一带一路”峰会前汇价料续持稳
香港股市：收在21个月新高，连续第三日上涨
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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘上涨1.62%，报67,349.728点。
巴西汇市：拉美货币汇率走强，之前美国总统特朗普意外解除FBI局长科米职务，点燃了对美国政府经济计划将推迟执行的预期。雷亚尔兑美元收报3.1662/68，上日收报3.1836/49。
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南非股市：南非股市上涨，金矿企业股价走高提振大盘。指标Top-40指数收盘上涨0.16%，报47,635.58点；大盘综合指数收盘上涨0.15%，报54,254.35点。
南非汇市：兰特走坚，因美元疲弱
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印度股市：印度指标股指BSE指数上涨并首次突破9,400点水平，因消费类股上扬，指数权重股Bharti Airtel公布订户强劲增长后股价大涨。BSE指数收盘上涨1.05%，报30,248.17点；NSE指数收盘上涨0.97%，报9,407.3点。
印度汇市：休市。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨2.39%，报1,111.64点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨2.19%，报566.74点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.86%，报57.435；卢布兑欧元升值1.94%，报62.48。(完)
(整理 王颖；审校 戴素萍)