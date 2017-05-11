金砖国家：5月11日股汇市收盘纵览

路透5月12日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月11日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘上涨0.53%，报1,000.35点。
中国股市：沪综指逆转收升脱离七个月低点，央行将进行MLF操作激活人气
中国汇市：人民币续微收涨，贬值预期略升但短期仍无方向
香港股市：恒生指数收盘升0.4%至25,125.55点
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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘上涨0.28%，报67,537.615点。
巴西汇市：拉美货币汇率连续第二天走强，受大宗商品价格上涨，以及美元全线疲软提振。雷亚尔兑美元收报3.1431/37，上日收报3.1662/68。
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南非股市：指标Top-40指数收盘下跌0.31%，报47,488.45点；大盘综合指数收盘下跌0.26%，报54,114点。
南非汇市：兰特兑美元升至近一周高位，因美国政治不确定性
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印度股市：收盘小涨，日内稍早曾从纪录高位下滑，汽车类股受有关利率将下调的预期提振。BSE指数收盘上涨0.01%，报30,250.98点；NSE指数收盘上涨0.16%，报9,422.4点。
印度汇市：卢比兑美元收报64.375。上日休市，5月9日收报64.62。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.52%，报1,105.83点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.35%，报564.77点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.67%，报57.05；卢布兑欧元升值0.82%，报61.9675。(完)
(整理 王颖；审校 戴素萍)