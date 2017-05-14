金砖国家：5月12日股汇市收盘纵览

路透5月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月12日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘上涨0.2%，报1,002.37点。
中国股市：沪综指连二日收升，金融板块强势上涨助大盘反弹走高
中国汇市：人民币延续微收升，市场缺乏主题短期料窄幅横盘
香港股市：收涨创两个月来最大单周涨幅，受中国内地资金流入推升
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巴西股市：连续第四个交易日收高，巴西国家石油公司(Petrobras)股价触及11周高位，之前该公司公布的营业利润为历来最优。指标股指Bovespa指数收盘上涨1.01%，报68,221.941点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.1232/40雷亚尔，上日收报3.1431/37。
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南非股市：指标Top-40指数收盘下跌0.12%，报47,430.43点；大盘综合指数收盘下跌0.09%，报54,063.34点。
南非汇市：兰特兑美元下滑，受政治不安情绪影响
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印度股市：结束四日涨势收低，本周股指两次跳涨至纪录高位后，投资者在通胀数据公布前保持谨慎，并对近期涨势获利了结。BSE指数收盘下跌0.21%，报30,188.15点；NSE指数收盘下跌0.23%，报9,400.9点。
印度汇市：卢比兑美元收报64.2975，上日收报64.375。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.55%，报1,099.75点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.74%，报560.6点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.06%，报57.085；卢布兑欧元贬值0.78%，报62.45。(完)
(编译 郑茵 审校 于春红)