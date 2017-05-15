金砖国家：5月15日股汇市收盘纵览

路透5月16日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月15日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘上涨0.78%，报1,010.23点。
中国股市：沪综指连三日收升，经济数据符合预期信息安全等股领涨
中国汇市：人民币小幅收升，中国经济数据弱于预期影响有限
香港股市：连续第六日收升，创21个月新高
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巴西股市：有关原油减产协议延长的传言提振原油期货，触发大宗商品市场全面上扬，带动拉美股汇市上涨。指标股指Bovespa指数收盘上涨0.37%，报68,474.187点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.1054/60，上日收报3.1232/40。
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南非股市：主要股指涨跌互现。指标Top-40指数收盘上涨0.01%，报47,436.82点；大盘综合指数收盘下跌0.02%，报54,052.18点。
南非汇市：兰特升至两周高位，因数据打压美元
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印度股市：收于纪录收盘高位，上周政府公布的数据显示印度4月消费者通胀率降至至少五年来最低水平，重燃降息争论。指标BSE指数收盘上涨0.44%，报30,322.12点；NSE指数收盘上涨0.47%，报9,445.4点。
印度汇市：卢比兑美元收报64.0550/64.0650，为2015年8月10日以来最高位，上日收报64.2975/64.3075。美国经济数据逊于预期，本地股市走势强劲提高了外资流入的希望。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨1.84%，报1,119.98点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨1.92%，报571.35点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元升值1.3%，报56.345；卢布兑欧元升值0.92%，报61.8775。(完)
(编译 王丽鑫；审校 白云)