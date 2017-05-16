金砖国家：5月16日股汇市收盘纵览

路透5月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月16日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘上涨0.48%，报1,015.05点。
中国股市：沪综指连四日收升，市场情绪改善大盘持续反弹走势
中国汇市：人民币续收升，收盘前结汇增多但仍难走出区间横盘
香港股市：结束六日连涨走势收跌，因投资者锁定获利
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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘上涨0.31%，报68,684.497点。
巴西汇市：雷亚尔上涨，此前央行重新干预市场带来支撑。巴西即将迎来养老金改革关键的一次投票。雷亚尔兑美元收报3.0949/55，上日收报3.1054/60。
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南非股市：指标Top-40指数收盘下跌0.02%，报47,426.96点；大盘综合指数收盘下跌0.05%，报54,023.12点。
南非汇市：兰特兑美元触及三周高位，因特朗普忧虑打压美元
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印度股市：印度股市收于纪录高位，NSE指数日内首次升破9,500点，因预期雨季降雨良好，缓解通胀担忧，并提振经济增长前景。BSE指数收盘上涨0.86%，报30,582.6点；NSE指数收盘上涨0.71%，报9,512.25点。两大指数连两天创收盘新高。
印度汇市：卢比兑美元收报64.08，上日收报64.0550/64.0650。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.63%，报1,112.95点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.11%，报571.98点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.42%，报56.58；卢布兑欧元贬值1.3%，报62.685。(完)
(编译 王丽鑫；审校 张若琪)