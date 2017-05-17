金砖国家：5月17日股汇市收盘纵览

路透5月18日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月17日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘下跌0.63%，报1,008.63点。
中国股市：沪综指小幅收跌结束四连涨，短期震荡整理有利后续行情
中国汇市：人民币高开低走微收贬，美指跌但购汇强致日内汇价走低
香港股市：恒指收盘小跌，仍守在21个月高点附近
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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘下跌1.67%，报67,540.253点。
巴西汇市：拉美货币走软，因外界猜测美国总统特朗普可能被弹劾，引发全球对风险资产获利了结。雷亚尔兑美元收报3.1325/37，上日收报3.0949/55。
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南非股市：蓝筹股指数上涨，但大盘回吐稍早涨幅，因美国政治不确定性促使投资者寻求避险。指标Top-40指数收盘上涨0.16%，报47,504.07点；大盘综合指数收盘下跌0.04%，报54,001.94点。
南非汇市：兰特兑美元大跌，因忧虑特朗普承诺的政策前景
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印度股市：印度股市触及纪录收盘高位，连续第三日创收盘新高，受助于塔塔汽车等汽车股尾盘大涨。BSE指数收盘上涨0.25%，报30,658.77点；NSE指数收盘上涨0.14%，报9,525.75点。
印度汇市：卢比兑美元收报64.15，上日收报64.08。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.78%，报1,104.3点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌1.32%，报564.42点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.89%，报57.085；卢布兑欧元贬值1.59%，报63.68。(完)
(编译 王丽鑫；审校 杜明霞)