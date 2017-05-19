金砖国家：5月18日股汇市收盘纵览

路透5月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月18日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下跌2.01%，报988.38点。

中国股市：沪综指连二日收低，金融股领跌大盘继续震荡筑底

中国汇市：人民币震荡微收升，购汇需求仍多暂对疲软美指无感

香港股市：随美股颓势收跌，华府政治风波引发投资者担忧

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巴西股市：巴西市场周四下挫，巴西总统特梅尔被指在重大贪腐调查中同意贿赂关键目击者，打击了投资者对于其养老金和劳动力改革计划前景的乐观情绪。指标股指Bovespa指数收盘下跌8.8%，报61,597.056点，创下2008年金融危机以来最大单日跌幅。

巴西汇市：雷亚尔兑美元下挫8%，收报3.3815/90，创下1999年雷亚尔贬值以来最大百分比跌幅，也令其2017年迄今的涨幅化为乌有。上日收报3.1325/37。

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南非股市：指标Top-40指数收盘上涨0.56%，报47,769.43点；大盘综合指数收盘上涨0.36%，报54,197.12点。

南非汇市：兰特兑美元一度下挫近3%，因美国政治风波促使投资人避险

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印度股市：BSE指数收盘下跌0.73%，报30,434.79点；NSE指数收盘下跌1.01%，报9,429.45点，创1月20日以来最大单日跌幅，因在美国政治不确定性席卷之下，全球市场受到冲击，投资者也在近期上涨之后获利了结。

印度汇市：卢比兑美元收报64.84，创2015年8月24日以来最大单日跌幅，美国总统特朗普遭遇政治风波制约了投资者对风险资产的偏好。但交易商称，国营银行可能代央行抛售美元，遏制了卢比进一步下跌。上日收报64.15。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌2.49%，报1,076.8点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌2.43%，报550.69点。