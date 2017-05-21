金砖国家：5月19日股汇市收盘纵览

路透5月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月19日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘上涨0.74%，报995.67点。
中国股市：沪综指震荡近收平，板块间跷跷板效应明显中小盘股领跌
中国汇市：人民币窄幅整理微收贬，后市关注特朗普事件的演进
香港股市：恒指收盘微涨，腾讯控股收于纪录高位
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巴西股市：股汇双涨，因市场在遭遇数年来最严重卖压后，浮现低接买盘。指标股指Bovespa指数收盘上涨1.69%，报62,639.306点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元上日重贬8%后回升逾3%，收报3.2536/71，上日收报3.3815/90。
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南非股市：在Kumba Iron Ore的领涨下小幅收高。上海螺纹钢期货大涨4%，激励Kumba Iron Ore跳升6.7%。指标Top-40指数收盘上涨0.4%，报47,962.6点；大盘综合指数收盘上涨0.42%，报54,427.3点。
南非汇市：兰特兑美元升1.5%，因美元疲弱
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印度股市：BSE指数收盘上涨0.1%，报30,464.92点，盘中一度触及纪录新高，为五个交易日来第四度创盘中新高。不过获利了结削减了整体涨势。BSE指数周线涨0.92%。NSE指数收盘下跌0.02%，报9,427.9点；周线涨0.30%。
印度汇市：卢比兑美元收报64.64，上日收报64.84。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨1.02%，报1,087.75点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.7%，报554.57点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元升值1.18%，报56.9；卢布兑欧元升值0.15%，报63.8275。(完)
(编译 张若琪 审校 徐文焰)