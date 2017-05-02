金砖国家：5月2日股汇市收盘纵览

路透5月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月2日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘上涨0.86%，报988.19点。
中国股市：沪综指收跌结束四连涨，银行股走势不振对大盘形成拖累
中国汇市：人民币窄幅整理微收升，午后离岸资金收紧两地汇价倒挂
香港股市：恒指收升，腾讯领涨股价创纪录新高
============================================================================
巴西股市：收盘上涨，受Banco Bradesco和Itaú Unibanco Holding SA等银行股涨势支撑。指标Bovespa股指收高2%，报66,721.75点。飞机制造商Embraer的跌势抑制了大盘股指的涨势，该公司第一季净利大降59%。
巴西汇市：雷亚尔涨0.1%，报3.1516/34，上日收报3.1732/49。
============================================================================
南非股市：小幅收高，钢铁商安赛乐米塔尔南非公司股价领涨，南非对一些进口的钢铁产品征收关税，提振了该公司的股价。指标Top-40股指收高0.14%，报47,138.85点；大盘综合指数上涨0.18%，报53,915.64点。
南非汇市：兰特兑美元走强，投资人静待美联储货币政策决定
=========================================================================
印度股市：小幅收高，Maruti Suzuki等汽车商受4月销售强劲激励而上扬，但整体涨幅在Ambuja Cement季度业绩公布后受限，Ambuja Cement的业绩激起了市场对企业获利的担忧。NSE股指收高0.1%，报9,313.80点，指标BSE股指收高0.01%，报29,921.18点。
印度汇市：印度卢比兑美元追随其它亚币走势收高，报64.2125/64.2225，上日收报64.24/64.25。
============================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.52%，报1,120.22点；MSCI明晟俄罗斯指数收跌0.1%，报573.38点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.14%，报57.00；卢布兑欧元贬值0.42%，报62.30。(完)
(编译 白云; 审校 龚芳)