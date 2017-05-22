金砖国家：5月22日股汇市收盘纵览

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透5月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月22日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘上涨0.8%，报1,003.66点。
中国股市：沪综指震荡收跌，监管趋严新股次新股板块全面走低
中国汇市：人民币近收平，偏弱美指拖累CFETS指数创新低
香港股市：恒指涨近1%创22个月最高收位，腾讯触及纪录新高
============================================================================
巴西股市：受政治不确定性升高及肉品包装商JBS SA重挫31.34%的拖累，指标股指Bovespa指数收盘下跌1.54%，报61,673.493点。
巴西汇市：雷亚尔扳回稍早部分跌幅，但仍收贬0.59%，雷亚尔兑美元收报3.2750/63，上日收报3.2536/71。
============================================================================
南非股市：收盘基本持平，Pioneer Foods公布半年获利下跌造成打压。指标Top-40指数收盘上涨0.09%，报48,005.19点；大盘综合指数收盘上涨0.16%，报54,517.06点。
南非汇市：兰特兑美元延续上周涨势，因美国政治风波打压美元
=========================================================================
印度股市：小幅收高，消费类股领涨。BSE指数收盘上涨0.35%，报30,570.97点；NSE指数收盘上涨0.11%，报9,438.25点。
印度汇市：卢比兑美元收报64.545，上日收报64.64。
============================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.38%，报1,083.58点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.05%，报554.27点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.46%，报56.64；卢布兑欧元升值0.34%，报63.61。(完)
(编译 张若琪 审校 王兴亚)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为