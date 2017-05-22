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亚洲 | 2017年 5月 23日 星期二 07:57 BJT

金砖国家：5月22日股汇市收盘纵览

路透5月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月22日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.8%，报1,003.66点。

中国股市：沪综指震荡收跌，监管趋严新股次新股板块全面走低

中国汇市：人民币近收平，偏弱美指拖累CFETS指数创新低

香港股市：恒指涨近1%创22个月最高收位，腾讯触及纪录新高

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巴西股市：受政治不确定性升高及肉品包装商JBS SA重挫31.34%的拖累，指标股指Bovespa指数收盘下跌1.54%，报61,673.493点。

巴西汇市：雷亚尔扳回稍早部分跌幅，但仍收贬0.59%，雷亚尔兑美元收报3.2750/63，上日收报3.2536/71。

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南非股市：收盘基本持平，Pioneer Foods公布半年获利下跌造成打压。指标Top-40指数收盘上涨0.09%，报48,005.19点；大盘综合指数收盘上涨0.16%，报54,517.06点。

南非汇市：兰特兑美元延续上周涨势，因美国政治风波打压美元

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印度股市：小幅收高，消费类股领涨。BSE指数收盘上涨0.35%，报30,570.97点；NSE指数收盘上涨0.11%，报9,438.25点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.545，上日收报64.64。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.38%，报1,083.58点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.05%，报554.27点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.46%，报56.64；卢布兑欧元升值0.34%，报63.61。(完)

(编译 张若琪 审校 王兴亚)
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