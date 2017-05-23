金砖国家：5月23日股汇市收盘纵览

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透5月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月23日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘上涨0.08%，报1,004.47点。
中国股市：沪综指连二日收低，金融板块奋力护盘难阻大盘跌势
中国汇市：人民币微收升但明显弱于中间价，客盘倾向逢低购汇
香港股市：小幅收涨并创22个月新高，腾讯收低
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巴西股市：反弹，在上周爆发政坛丑闻，引发普遍卖盘后，投资者进场低接。指标股指Bovespa指数收盘上涨1.6%，报62,662.482点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2651/62，上日收报3.2750/63。
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南非股市：兰特走强提振金融类股。指标Top-40指数收盘上涨0.09%，报48,046.16点；大盘综合指数收盘上涨0.06%，报54,548.91点。
南非汇市：兰特兑美元升至四周高位，因传闻非国大将讨论罢免总统祖马
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印度股市：收低，受医疗保健股拖累，且投资者对近期表现超前个股进行获利了结。BSE指数收盘下跌0.67%，报30,365.25点；NSE指数收盘下跌0.55%，报9,386.15点。
印度汇市：卢比兑美元收报64.885，上日收报64.545。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨1.22%，报1,096.83点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨1.3%，报561.46点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.49%，报56.36；卢布兑欧元升值0.91%，报63.03。(完) (编译 张若琪 审校 杜明霞)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为