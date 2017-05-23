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亚洲 | 2017年 5月 24日 星期三 07:32 BJT

金砖国家：5月23日股汇市收盘纵览

路透5月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月23日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.08%，报1,004.47点。

中国股市：沪综指连二日收低，金融板块奋力护盘难阻大盘跌势

中国汇市：人民币微收升但明显弱于中间价，客盘倾向逢低购汇

香港股市：小幅收涨并创22个月新高，腾讯收低

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巴西股市：反弹，在上周爆发政坛丑闻，引发普遍卖盘后，投资者进场低接。指标股指Bovespa指数收盘上涨1.6%，报62,662.482点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2651/62，上日收报3.2750/63。

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南非股市：兰特走强提振金融类股。指标Top-40指数收盘上涨0.09%，报48,046.16点；大盘综合指数收盘上涨0.06%，报54,548.91点。

南非汇市：兰特兑美元升至四周高位，因传闻非国大将讨论罢免总统祖马

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印度股市：收低，受医疗保健股拖累，且投资者对近期表现超前个股进行获利了结。BSE指数收盘下跌0.67%，报30,365.25点；NSE指数收盘下跌0.55%，报9,386.15点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.885，上日收报64.545。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨1.22%，报1,096.83点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨1.3%，报561.46点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.49%，报56.36；卢布兑欧元升值0.91%，报63.03。(完) (编译 张若琪 审校 杜明霞)
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