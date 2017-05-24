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亚洲 | 2017年 5月 25日 星期四 07:59 BJT

金砖国家：5月24日股汇市收盘纵览

路透5月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月24日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.06%，报1,005.03点。

中国股市：沪综指缩量先抑后扬微收升，穆迪调降中国评级冲击市场

中国汇市：人民币窄幅整理微收跌，穆迪调降中国评级影响有限

香港股市：收盘上涨触及22个月高点，未受穆迪调降中国评级影响

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巴西股市：连续两天上涨，受改革冀望提振。指标股指Bovespa指数收盘上涨0.95%，报63,257.357点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2781/91，上日收报3.2651/62。

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南非股市：Mediclinic领跌大盘，此前该公司公布年获利下降。指标Top-40指数收盘下跌0.47%，报47,822.12点；大盘综合指数收盘下跌0.44%，报54,308.67点。

南非汇市：兰特兑美元上涨，因消费者物价指数同比升幅不及预期

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印度股市：NSE指数收盘下跌0.27%，报9,360.55点，为五个交易日以来第四日下跌，印度与巴基斯坦边境形势紧张让投资人不安，且本周将有衍生品合约到期。BSE指数收盘下跌0.21%，报30,301.64点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.73，上日收报64.885。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.84%，报1,087.59点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.69%，报557.56点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.08%，报56.405；卢布兑欧元贬值0.47%，报63.325。(完) (编译 张若琪 审校 白云)
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