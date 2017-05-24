金砖国家：5月24日股汇市收盘纵览

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透5月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月24日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘上涨0.06%，报1,005.03点。
中国股市：沪综指缩量先抑后扬微收升，穆迪调降中国评级冲击市场
中国汇市：人民币窄幅整理微收跌，穆迪调降中国评级影响有限
香港股市：收盘上涨触及22个月高点，未受穆迪调降中国评级影响
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巴西股市：连续两天上涨，受改革冀望提振。指标股指Bovespa指数收盘上涨0.95%，报63,257.357点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2781/91，上日收报3.2651/62。
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南非股市：Mediclinic领跌大盘，此前该公司公布年获利下降。指标Top-40指数收盘下跌0.47%，报47,822.12点；大盘综合指数收盘下跌0.44%，报54,308.67点。
南非汇市：兰特兑美元上涨，因消费者物价指数同比升幅不及预期
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印度股市：NSE指数收盘下跌0.27%，报9,360.55点，为五个交易日以来第四日下跌，印度与巴基斯坦边境形势紧张让投资人不安，且本周将有衍生品合约到期。BSE指数收盘下跌0.21%，报30,301.64点。
印度汇市：卢比兑美元收报64.73，上日收报64.885。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.84%，报1,087.59点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.69%，报557.56点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.08%，报56.405；卢布兑欧元贬值0.47%，报63.325。(完) (编译 张若琪 审校 白云)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为