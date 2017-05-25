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亚洲 | 2017年 5月 26日 星期五 07:39 BJT

金砖国家：5月25日股汇市收盘纵览

路透5月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月25日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.95%，报1,014.55点。

中国股市：沪综指收高1.4%创逾一个半月最大单日升幅，金融地产股领涨

中国汇市：大行结汇助人民币收升0.3%至逾三个月新高，关注监管指引

香港股市：收涨至22个月新高，即便穆迪下调评级

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巴西股市：上周传出巴西总统特梅尔在重大贪腐调查中同意支付封口费向关键证人行贿遭人录音，引发的政坛风波令市场态度审慎。指标股指Bovespa指数收盘下跌0.05%，报63,226.788点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2824/30，上日收报3.2781/91。

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南非股市：零售商Massmart和TFG公布疲弱业绩后股价挫低，领跌大盘。指标Top-40指数收盘下跌0.52%，报47,572.16点；大盘综合指数收盘下跌0.52%，报54,028.39点。

南非汇市：兰特升至两个月高位，因美元急挫

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印度股市：BSE指数盘中创新高，因市场持续寄望央行和政府采取行动应对银行业坏帐问题，从而提振银行类股，亚股上涨也进一步提振此间市况。BSE指数收盘上涨1.48%，报30,750.03点；NSE指数收盘上涨1.59%，报9,509.75点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.61，上日收报64.73。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.37%，报1,083.52点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.04%，报557.77点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.98%，报56.96；卢布兑欧元贬值0.76%，报63.805。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
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