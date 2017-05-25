金砖国家：5月25日股汇市收盘纵览

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透5月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月25日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘上涨0.95%，报1,014.55点。
中国股市：沪综指收高1.4%创逾一个半月最大单日升幅，金融地产股领涨
中国汇市：大行结汇助人民币收升0.3%至逾三个月新高，关注监管指引
香港股市：收涨至22个月新高，即便穆迪下调评级
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巴西股市：上周传出巴西总统特梅尔在重大贪腐调查中同意支付封口费向关键证人行贿遭人录音，引发的政坛风波令市场态度审慎。指标股指Bovespa指数收盘下跌0.05%，报63,226.788点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2824/30，上日收报3.2781/91。
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南非股市：零售商Massmart和TFG公布疲弱业绩后股价挫低，领跌大盘。指标Top-40指数收盘下跌0.52%，报47,572.16点；大盘综合指数收盘下跌0.52%，报54,028.39点。
南非汇市：兰特升至两个月高位，因美元急挫
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印度股市：BSE指数盘中创新高，因市场持续寄望央行和政府采取行动应对银行业坏帐问题，从而提振银行类股，亚股上涨也进一步提振此间市况。BSE指数收盘上涨1.48%，报30,750.03点；NSE指数收盘上涨1.59%，报9,509.75点。
印度汇市：卢比兑美元收报64.61，上日收报64.73。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.37%，报1,083.52点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.04%，报557.77点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.98%，报56.96；卢布兑欧元贬值0.76%，报63.805。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为