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亚洲 | 2017年 5月 28日 星期日 14:51 BJT

金砖国家：5月26日股汇市收盘纵览

路透5月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月26日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.24%，报1,017点。

中国股市：沪综指缩量连三日收升，端午小长假在即观望氛围浓厚

中国汇市：人民币续创逾三个月收盘新高，中间价机制调整加深稳定预期

香港股市：恒指收平中止连五涨，油价挫跌拖累能源股

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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘上涨1.36%，报64,085.414点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2647/54，上日收报3.2824/30。

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南非股市：大体持平，追随全球股市小跌走势，围绕南非总统祖马命运的不确定性令投资者规避风险资产。指标Top-40指数收盘下跌0.08%，报47,535.43点；大盘综合指数收盘下跌0.06%，报53,996.14点。

南非汇市：兰特兑美元上涨，因投资人寻求较高收益

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印度股市：收高，更多衍生品展期引发对权重股的强劲跟进买盘。BSE指数收盘上涨0.9%，报31,028.21点，为首次收在31,000点上方；NSE指数收盘上涨0.9%，报9,595.1点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.44，上日收报64.61。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.97%，报1,073.04点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌1.8%，报547.73点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.81%，报56.5；卢布兑欧元升值1.03%，报63.15。(完)

(编译 王兴亚；审校 艾茂林)
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