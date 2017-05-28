金砖国家：5月26日股汇市收盘纵览

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透5月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月26日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘上涨0.24%，报1,017点。
中国股市：沪综指缩量连三日收升，端午小长假在即观望氛围浓厚
中国汇市：人民币续创逾三个月收盘新高，中间价机制调整加深稳定预期
香港股市：恒指收平中止连五涨，油价挫跌拖累能源股
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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘上涨1.36%，报64,085.414点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2647/54，上日收报3.2824/30。
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南非股市：大体持平，追随全球股市小跌走势，围绕南非总统祖马命运的不确定性令投资者规避风险资产。指标Top-40指数收盘下跌0.08%，报47,535.43点；大盘综合指数收盘下跌0.06%，报53,996.14点。
南非汇市：兰特兑美元上涨，因投资人寻求较高收益
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印度股市：收高，更多衍生品展期引发对权重股的强劲跟进买盘。BSE指数收盘上涨0.9%，报31,028.21点，为首次收在31,000点上方；NSE指数收盘上涨0.9%，报9,595.1点。
印度汇市：卢比兑美元收报64.44，上日收报64.61。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.97%，报1,073.04点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌1.8%，报547.73点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.81%，报56.5；卢布兑欧元升值1.03%，报63.15。(完)
(编译 王兴亚；审校 艾茂林)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为