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亚洲 | 2017年 5月 30日 星期二 07:33 BJT

金砖国家：5月29日股汇市收盘纵览

路透5月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月29日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下跌0.18%，报1,015.19点。

中国股汇市适逢公众假期休市。

香港股市：恒指略微收高，恒大集团大涨近23%创纪录收盘高位

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巴西市场上，交易员宁可谨慎多一些，因周三收盘后央行即将公布重要决策，且第一季GDP数据将在周四公布。政治丑闻升温可能让巴西总统特梅尔下台，因此许多交易员降低对央行本周大幅降息125基点的预期，利率期货也暗示降息幅度或为100基点。

巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘下跌0.51%，报63,760.942点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2689/95，上日收报3.2647/54。

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南非股市：收平，受银行股拖累。指标Top-40指数收盘几近持平，报47,533.5点；大盘综合指数收盘下跌0.1%，报53,944.22点。

南非汇市：兰特兑美元走软，此前南非总统祖马挫败对他的不信任动议

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印度股市：小幅上涨，连续第三个交易日创纪录收盘高位，受助于消费类股上扬，但Reliance Communications等个股业绩疲弱令大盘涨势受限。BSE指数收盘上涨0.26%，报31,109.28点；NSE指数收盘上涨0.1%，报9,604.9点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.485，上日收报64.44。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨1.18%，报1,085.75点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨1.18%，报554.18点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.09%，报56.45；卢布兑欧元升值0.14%，报63.06。(完)

(编译 郑茵 审校 王兴亚)
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