金砖国家：5月29日股汇市收盘纵览

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透5月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月29日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘下跌0.18%，报1,015.19点。
中国股汇市适逢公众假期休市。
香港股市：恒指略微收高，恒大集团大涨近23%创纪录收盘高位
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巴西市场上，交易员宁可谨慎多一些，因周三收盘后央行即将公布重要决策，且第一季GDP数据将在周四公布。政治丑闻升温可能让巴西总统特梅尔下台，因此许多交易员降低对央行本周大幅降息125基点的预期，利率期货也暗示降息幅度或为100基点。
巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘下跌0.51%，报63,760.942点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2689/95，上日收报3.2647/54。
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南非股市：收平，受银行股拖累。指标Top-40指数收盘几近持平，报47,533.5点；大盘综合指数收盘下跌0.1%，报53,944.22点。
南非汇市：兰特兑美元走软，此前南非总统祖马挫败对他的不信任动议
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印度股市：小幅上涨，连续第三个交易日创纪录收盘高位，受助于消费类股上扬，但Reliance Communications等个股业绩疲弱令大盘涨势受限。BSE指数收盘上涨0.26%，报31,109.28点；NSE指数收盘上涨0.1%，报9,604.9点。
印度汇市：卢比兑美元收报64.485，上日收报64.44。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨1.18%，报1,085.75点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨1.18%，报554.18点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.09%，报56.45；卢布兑欧元升值0.14%，报63.06。(完)
(编译 郑茵 审校 王兴亚)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为