金砖国家：5月3日股汇市收盘纵览

路透5月4日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月3日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘下跌0.25%，报985.74点。
中国股市：沪综指收低连二日下跌，雄安新区概念股获利回吐压力加大
中国汇市：人民币续整理微收升，关注晚间美联储利率政策声明
香港股市：周三逢佛诞日休市
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巴西股市：下跌，之前企业公布的业绩好坏不一，该国国会也将进行有关养老制度改革的关键投票表决。指标Bovespa股指收低0.94%，报66,093.783点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元跌0.2%，报3.1560/85，上日收报3.1516/34。
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南非股市：小幅收低，受金属价格下跌带动的铂金类股跌势拖累。指标Top-40股指收跌0.47%，报46,917点；大盘综合指数下滑0.61%，报53,586点。
南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
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印度股市：几无变动，投资者等待包括ICICI Bank Ltd在内的重要企业公布业绩，同时市场在观望美联储政策会议结果。NSE股指收跌0.02%，报9,311.95点，指标BSE股指收跌0.09%，报29,894.8点。
印度汇市：印度卢比兑美元收高，报64.15/64.16，上日收报64.2125/64.2225。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收跌2.13%，报1,096.350点；MSCI明晟俄罗斯指数收跌2.07%，报561.50点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.67%，报57.3825；卢布兑欧元贬值0.29%，报62.4825。(完)
(编译 白云; 审校 杜明霞)