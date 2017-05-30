金砖国家：5月30日股汇市收盘纵览

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透5月31日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月30日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘下跌0.34%，报1,011.77点。
中国股汇市逢公众假期休市
香港股市逢公众假期休市
============================================================================
巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘上涨0.32%，报63,962.263点。
巴西汇市：雷亚尔近持平，交易员强化对央行周三降息100个基点的押注，因目前政治危机升温，使人调降对于降息125基点的预期。雷亚尔兑美元收报3.2606/21雷亚尔，上日收报3.2689/95。
============================================================================
南非股市：收高，指标Top-40指数收盘上涨0.35%，报47,699.35点；大盘综合指数收盘上涨0.4%，报54,158.04点。Nampak引领涨势，劲扬15%至21.85兰特，之前该公司公布半年获利增长8%。
南非汇市：兰特兑美元下滑，因政治形势紧张
=========================================================================
印度股市：连续第四个交易日上涨，触及收盘纪录高位，受Aurobindo Pharma跳涨带动，且雨季降雨到来也提振了市场信心。BSE指数收盘上涨0.16%，报31,159.4点；NSE指数收盘上涨0.2%，报9,624.55点。
印度汇市：卢比兑美元收报64.655，上日收报64.485。
============================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌1.01%，报1,074.81点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.81%，报549.71点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.16%，报56.54；卢布兑欧元贬值0.48%，报63.36。(完)
(编译 郑茵 审校 张若琪)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为