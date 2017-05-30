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亚洲 | 2017年 5月 31日 星期三 07:35 BJT

金砖国家：5月30日股汇市收盘纵览

路透5月31日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月30日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下跌0.34%，报1,011.77点。

中国股汇市逢公众假期休市

香港股市逢公众假期休市

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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘上涨0.32%，报63,962.263点。

巴西汇市：雷亚尔近持平，交易员强化对央行周三降息100个基点的押注，因目前政治危机升温，使人调降对于降息125基点的预期。雷亚尔兑美元收报3.2606/21雷亚尔，上日收报3.2689/95。

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南非股市：收高，指标Top-40指数收盘上涨0.35%，报47,699.35点；大盘综合指数收盘上涨0.4%，报54,158.04点。Nampak引领涨势，劲扬15%至21.85兰特，之前该公司公布半年获利增长8%。

南非汇市：兰特兑美元下滑，因政治形势紧张

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印度股市：连续第四个交易日上涨，触及收盘纪录高位，受Aurobindo Pharma跳涨带动，且雨季降雨到来也提振了市场信心。BSE指数收盘上涨0.16%，报31,159.4点；NSE指数收盘上涨0.2%，报9,624.55点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.655，上日收报64.485。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌1.01%，报1,074.81点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.81%，报549.71点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.16%，报56.54；卢布兑欧元贬值0.48%，报63.36。(完)

(编译 郑茵 审校 张若琪)
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