金砖国家：5月31日股汇市收盘纵览

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月1日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月31日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘下跌0.64%，报1,005.33点。
中国股市：沪综指收升至逾三周新高，减持利好刺激大盘冲高但压力仍重
中国汇市：人民币暴力拉升收创六个半月新高，市场预期分歧明显
香港股市：小幅收跌，但连续第五个月录得月线上涨
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巴西股市：收低，追随大宗商品价格跌势。指标股指Bovespa指数收盘下跌1.96%，报62,711.471点。
巴西汇市：雷亚尔走强，因美国政坛的紧张局面拖累美元全面走低。雷亚尔兑美元收报3.2357/64，上日收报3.2606/21。
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南非股市：指标Top-40指数收盘下跌1.14%，报47,153.91点；大盘综合指数收盘下跌1.1%，报53,562.57点。
南非汇市：兰特兑美元下滑，因贸易数据有好有坏及预期美国即将升息
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印度股市：BSE指数盘中创下纪录高位后回落，收盘微跌0.04%，报31,145.8点，因当日稍晚将公布GDP数据，市场保持谨慎，但5月仍连续第五个月收高，录得4.1%的涨幅，为一年来最佳单月表现。NSE指数收盘下跌0.03%，报9,621.25点；月线上涨3.4%。
印度汇市：卢比兑美元收报64.5，上日收报64.655。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌2%，报1,053.3点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌2.42%，报536.39点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.04%，报56.56；卢布兑欧元贬值0.43%，报63.635。(完)
(编译 郑茵 审校 张若琪)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为