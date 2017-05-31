版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 1日 星期四 07:37 BJT

金砖国家：5月31日股汇市收盘纵览

路透6月1日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月31日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下跌0.64%，报1,005.33点。

中国股市：沪综指收升至逾三周新高，减持利好刺激大盘冲高但压力仍重

中国汇市：人民币暴力拉升收创六个半月新高，市场预期分歧明显

香港股市：小幅收跌，但连续第五个月录得月线上涨

============================================================================

巴西股市：收低，追随大宗商品价格跌势。指标股指Bovespa指数收盘下跌1.96%，报62,711.471点。

巴西汇市：雷亚尔走强，因美国政坛的紧张局面拖累美元全面走低。雷亚尔兑美元收报3.2357/64，上日收报3.2606/21。

============================================================================

南非股市：指标Top-40指数收盘下跌1.14%，报47,153.91点；大盘综合指数收盘下跌1.1%，报53,562.57点。

南非汇市：兰特兑美元下滑，因贸易数据有好有坏及预期美国即将升息

=========================================================================

印度股市：BSE指数盘中创下纪录高位后回落，收盘微跌0.04%，报31,145.8点，因当日稍晚将公布GDP数据，市场保持谨慎，但5月仍连续第五个月收高，录得4.1%的涨幅，为一年来最佳单月表现。NSE指数收盘下跌0.03%，报9,621.25点；月线上涨3.4%。

印度汇市：卢比兑美元收报64.5，上日收报64.655。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌2%，报1,053.3点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌2.42%，报536.39点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.04%，报56.56；卢布兑欧元贬值0.43%，报63.635。(完)

(编译 郑茵 审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐