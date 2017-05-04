金砖国家：5月4日股汇市收盘纵览

路透5月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月4日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘下跌0.58%，报980.07点。
中国股市：沪综指收跌至三个半月新低，反弹冲高回落周期股领跌
中国汇市：人民币小幅收跌波幅狭窄，美议息决议无碍汇价持稳
香港股市：恒指微幅收低，美联储政策声明冲击与汇控跳涨两相抵销
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巴西股市：下跌，市场押注巴西总统特梅尔政府将会发现在国会通过关键的撙节措施要比预期更难。指标Bovespa股指收低1.86%，报64,862.605点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元下跌，收报3.1812/27，上日收报3.1560/85。
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南非股市：收低，矿业股走低，因大宗商品价格下跌，其中金价触及六周低点。指标JSE Top-40股指收跌0.36%，报46,747点；大盘综合指数下滑0.34%，报53,406点。
南非汇市：兰特跌至三周低位，受累于南非PMI数据疲弱和美联储政策声明
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印度股市：收高，印度政府采取措施处理激增的不良贷款，推动银行股走高。NSE股指 收高0.51%，收于纪录收盘高位9,359.90点，指标BSE股指收高0.77%，报30,126.21点。
印度汇市：印度卢比兑美元收低，报64.1750/64.1850，上日收报64.15/64.16。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收跌1.38%，报1,081.220点；MSCI明晟俄罗斯指数收跌1.22%，报554.66点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值1.77%，报58.3975；卢布兑欧元贬值2.66%，报64.1475。(完)
(编译 白云; 审校 李婷仪)