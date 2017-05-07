金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览

路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘下跌0.18%，报978.27点。
中国股市：沪综指连四日收跌并创三个半月新低，监管趋严券商股领跌
中国汇市：强购汇打压人民币收贬，汇价跌破6.9关口至近一月新低
香港股市：遭遇两周来最大单日跌幅，资源类股重挫
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巴西股市：外界担心巴西总统特梅尔(Michel Temer)的养老金改革提案在国会面对的反对可能比预期更严重，近几周令巴西金融资产的需求承压。指标股指Bovespa指数收盘上涨1.31%，报65,709.736点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.1741/50，上日收报3.1812/27。
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南非股市：对兰特进行对冲的个股领涨，这些公司有很多营收来自海外，兰特走软时通常会上涨。指标Top-40指数收盘上涨0.56%，报47,009.79点；大盘综合指数收盘上涨0.32%，报53,579.01点。
南非汇市：兰特上涨，因美元走软
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印度股市：银行股因获利了结下跌，此前政府调整规定，帮助解决坏账抑制新贷款、损及经济增长的问题。BSE指数收盘下跌0.89%，报29,858.8点；NSE指数收盘下跌0.8%，报9,285.3点。
印度汇市：卢比兑美元收报64.37，上日收报64.1750/64.1850。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.41%，报1,085.68点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.19%，报553.58点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.8%，报57.9325；卢布兑欧元升值0.67%，报63.715。(完)
(编译 王丽鑫；审校 艾茂林)