金砖国家：5月8日股汇市收盘纵览

路透5月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月8日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘上涨0.7%，报985.11点。
中国股市：沪综指连五日收跌至近七个月新低，军工和周期板块领跌
中国汇市：人民币缩量微收跌，外储和贸易等数据影响有限
香港股市：收高，法国总统大选结果激励市场信心
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巴西股市：大宗商品价格下挫拖累拉美资产，淡水河谷股价下跌0.80%，拖累指标股指Bovespa指数收盘下跌0.28%，报65,526.045点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.1954/59，上日收报3.1741/50。
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南非股市：指标Top-40指数收盘上涨0.14%，报47,076.82点；大盘综合指数收盘上涨0.22%，报53,696.37点。黄金矿商AngloGold Ashanti为盘中焦点，此前公布季度获利下滑16%。
南非汇市：兰特下跌，因法国大选结果提振发达国家市场货币
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印度股市：周一上涨，受到Ambuja Cements和ACC Ltd上涨提振，因这两家公司在寻求合并。银行类股上涨，因政府进一步授权央行处理银行业坏账。BSE指数收盘上涨0.23%，报29,926.15点；NSE指数收盘上涨0.31%，报9,314.05点。
印度汇市：卢比兑美元收报64.3，上日收报64.37。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.41%，报1,085.68点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.28%，报555.14点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.8%，报57.9325；卢布兑欧元升值0.67%，报63.715。(完)
(编译 刘秀红；审校 杜明霞)