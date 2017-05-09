金砖国家：5月9日股汇市收盘纵览

路透5月10日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月9日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘上涨0.56%，报990.6点。
中国股市：沪综指微收升结束连五日下跌，反弹仍乏力大盘重心续下移
中国汇市：人民币窄幅整理微收跌，客盘购汇较多但短期仍无方向
香港股市：涨逾1%收在21个月最高位，资源股强劲反弹
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巴西股市：巴西指标股指Bovespa指数收盘上涨1.15%，报66,277.672点。
巴西汇市：巴西雷亚尔小幅上涨，从上日跌势中反弹，因投资者在等待美国未来升息步伐的进一步线索。雷亚尔兑美元收报3.1836/49，上日收报3.1954/59。
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南非股市：南非股市触及11个月新高，受Naspers股价创历史新高提振。指标Top-40指数收盘上涨1.03%，报47,561.08点；大盘综合指数收盘上涨0.89%，报54,172.76点。
南非汇市：兰特兑美元反弹，但涨幅有限
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印度股市：收盘持平，银行股继周一上扬后回落，给大盘带来最大拖累，投资者对最近涨势不错的个股获利了结，如Ambuja Cements和ACC Ltd。BSE指数收盘上涨0.02%，报29,933.25点；NSE指数收盘上涨0.03%，报9,316.85点。
印度汇市：卢比兑美元收报64.62，上日收报64.3。
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俄罗斯股汇市：休市。
MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.1%，报554.57点。(完)
(整理 王颖；审校 张若琪)