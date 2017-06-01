金砖国家：6月1日股汇市收盘纵览

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月1日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘上涨0.31%，报1,008.47点。
中国股市：沪综指收跌终止四连涨，市场信心不足中小盘股遭集中抛售
中国汇市：人民币大幅收涨至近七个月新高，已实现向中间价回归
香港股市：恒生指数收涨至23个月高位，受地产股推升
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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘下跌0.67%，报62,288.521点。
巴西汇市：巴西雷亚尔下跌，因在美国公布强于预期的经济数据后，对该国本月将升息的预期升温，打击了雷亚尔。雷亚尔兑美元收报3.2460/67，上日收报3.2357/64。
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南非股市：收盘下跌，不过Barclays Africa上涨逾3%，母公司英国巴克莱之前出售了该公司逾三分之一的股权，出售速度快于预期，一些分析师称这表明Barclays Africa股票不乏买家。指标Top-40指数收盘下跌1.41%，报46,487.5点；大盘综合指数收盘下跌1.35%，报52,840.68点。
南非汇市：兰特兑美元上涨，因惠誉维持南非主权信贷评等不变
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印度股市：收盘持平，未理会弱于预期的经济增长数据，因投资者押注本季起经济将有改善，但在印度央行下周召开政策会议前，谨慎情绪占据主导。BSE指数收盘下跌0.03%，报31,137.59点；NSE指数收盘下跌0.05%，报9,616.1点。
印度汇市：卢比兑美元收报64.4675，上日收报64.5。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.73%，报1,045.63点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.97%，报531.19点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.31%，报56.385；卢布兑欧元升值0.65%，报63.22。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为