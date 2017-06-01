金砖国家：6月1日股汇市收盘纵览

路透6月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月1日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.31%，报1,008.47点。

中国股市：沪综指收跌终止四连涨，市场信心不足中小盘股遭集中抛售

中国汇市：人民币大幅收涨至近七个月新高，已实现向中间价回归

香港股市：恒生指数收涨至23个月高位，受地产股推升

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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘下跌0.67%，报62,288.521点。

巴西汇市：巴西雷亚尔下跌，因在美国公布强于预期的经济数据后，对该国本月将升息的预期升温，打击了雷亚尔。雷亚尔兑美元收报3.2460/67，上日收报3.2357/64。

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南非股市：收盘下跌，不过Barclays Africa上涨逾3%，母公司英国巴克莱之前出售了该公司逾三分之一的股权，出售速度快于预期，一些分析师称这表明Barclays Africa股票不乏买家。指标Top-40指数收盘下跌1.41%，报46,487.5点；大盘综合指数收盘下跌1.35%，报52,840.68点。

南非汇市：兰特兑美元上涨，因惠誉维持南非主权信贷评等不变

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印度股市：收盘持平，未理会弱于预期的经济增长数据，因投资者押注本季起经济将有改善，但在印度央行下周召开政策会议前，谨慎情绪占据主导。BSE指数收盘下跌0.03%，报31,137.59点；NSE指数收盘下跌0.05%，报9,616.1点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.4675，上日收报64.5。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.73%，报1,045.63点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.97%，报531.19点。