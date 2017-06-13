金砖国家：6月13日股汇市收盘纵览

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月13日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收高0.09%，报1,009.78点。
中国股市：沪综指缩量收升，超跌股整体反弹市场做多气氛有所提升
中国汇市：人民币兑美元整理收平，机构倒量刺激成交大扩近四成
香港股市：收高，投资者无视美国科技股的疲势
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巴西股市：指标Bovespa指数收高0.21%，报61,828.991点，木浆厂商Suzano Papel e Celulose SA为涨幅最大的个股。
巴西汇市：雷亚尔兑美元几近持平，盘中最高涨幅达到0.4%，终场收报3.3078/83，上日收报3.3109/15。
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南非股市：变动不大，黄金股和Brait SE的跌势抑制了大盘进一步走高；大盘综合指数小幅收高0.12%，报51,625点；指标Top-40指数收高0.21%，报45,264点。
南非汇市：兰特兑美元小涨，英美政治和经济不确定性鼓励投资人寻求高收益
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印度股市：收平，即便逊于预期的通胀数据提高了印度央行8月降息的机率，但股市仍失去动能，回吐了早前涨幅。BSE指数收升0.03%，报31,103.49点；NSE指数收跌0.1%，报9,606.90点。NSE指数已连续五周周线上涨，创下最长连涨纪录，分析师指出，该指数很可能将展开盘整。
印度汇市：卢比兑美元收报64.34，上日收报64.45。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收跌1.01%，报1,030.99点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘低0.77%，报524.40点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.09%，报56.98；卢布兑欧元贬值0.04%，报63.885。(完) (编译 白云; 审校 张若琪)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为