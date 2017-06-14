金砖国家：6月14日股汇市收盘纵览

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月14日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收高0.39%，报1,013.69点。
中国股市：沪综指收低创逾一个月最大单日跌幅，保险等金融股领跌
中国汇市：人民币微收升静待美联储议息结果，欧央行增持人民币
香港股市：收盘基本持平，投资者等待美联储决定
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巴西股市：指标Bovespa指数收高0.15%，报61,922.926点，受布拉德斯科银行(BANCO BRADESCO)的涨势支撑，此前联邦法院宣布该行执行长办公室非法逃避税务罚款的罪名不成立。
巴西汇市：雷亚尔兑美元上涨1%，为拉美地区涨幅最大的币种，终场收报3.2798/05，上日收报3.3078/83。
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南非股市：大盘综合指数收跌0.26%，报51,489点；指标Top-40指数收跌0.4%，报45,085点。多元化矿业公司英美资源集团和必和必拓是蓝筹股中跌幅最大的股票。
南非汇市：兰特上涨，因弱于预期的美国数据拉低美元
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印度股市：在震荡交投中收高，信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES)劲扬3.2%，受4月订阅用户数增加激励而上扬。BSE指数收升0.17%，报31,155.91点；NSE指数收高0.12%，报9,618.15点。
印度汇市：卢比兑美元收报64.2975，上日收报64.34。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收跌1.67%，报1,013.78点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘低1.5%，报516.52点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.8%，报57.4350；卢布兑欧元贬值0.88%，报64.445。(完) (编译 白云; 审校 李婷仪)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为