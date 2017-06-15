金砖国家：6月15日股汇市收盘纵览

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月16日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月15日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收跌0.99%，报1,003.64点。
中国股市：沪综指微收升，美联储加息影响有限大盘维持震荡盘整
中国汇市：美元指数小幅反弹人民币微收跌，美联储加息影响有限
香港股市：恒指收低1.2%至三周低位，受美国升息影响
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巴西股汇市：逢圣体节假日休市。
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南非股市：股市下跌，矿业股跌幅最大，因南非政府修订了采矿业的所有权规定。大盘综合指数收跌1.28%，报50,831.89点；指标Top-40指数收跌1.27%，报44,512.15点。
南非汇市：兰特大跌，因美联储加息及南非修订采矿业章程
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印度股市：收跌，投资者对近期上涨的股票进行获利了结，另外，美国经济数据疲弱，美联储政策立场相对偏鹰派，以及对美国政治动荡的担忧均损及市场人气。BSE指数收低0.26%，报31,075.73点；NSE指数收低0.42%，报9,578.05点。
印度汇市：卢比兑美元收报64.54，上日收报64.2975。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收跌2.15%，报991.960点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘低2.32%，报504.56点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.79%，报57.89；卢布兑欧元贬值0.12%，报64.5225。(完) (编译 白云; 审校 张若琪)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为