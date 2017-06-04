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亚洲 | 2017年 6月 4日 星期日 12:32 BJT

金砖国家：6月2日股汇市收盘纵览

路透6月4日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月2日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.66%，报1,015.08点。

中国股市：沪综指缩量微收升，新区概念股和次新股板块整体反弹

中国汇市：人民币收贬结束四连涨，离岸CNH大跌主因资金面好转

香港股市：收于近两年高位，受全球股市乐观人气提振

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巴西股市：拉美货币与股指微升，因此前出炉的美国非农就业数据逊于预期，令人质疑美联储未来是否会快速升息，从而提振了对高收益资产的买需。巴西指标股指Bovespa指数收盘上涨0.36%，报62,510.693点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2531/46，上日收报3.2460/67。

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南非股市：小幅上涨，指标Top-40指数收盘上涨0.08%，报46,522.53点；大盘综合指数收盘上涨0.09%，报52,889.7点。

南非汇市：兰特兑美元上涨，因标普维持南非信贷评等不变

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印度股市：创纪录收盘高位并实现连续第四周上涨。BSE指数收盘上涨0.44%，报31,273.29点；NSE指数收盘上涨0.39%，报9,653.5点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.435，上日收报64.4675。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.04%，报1,046.02点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.44%，报533.55点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.48%，报56.6575；卢布兑欧元贬值1.09%，报63.91。(完) (编译 徐文焰；审校 李爽)
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