金砖国家：6月2日股汇市收盘纵览

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月4日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月2日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘上涨0.66%，报1,015.08点。
中国股市：沪综指缩量微收升，新区概念股和次新股板块整体反弹
中国汇市：人民币收贬结束四连涨，离岸CNH大跌主因资金面好转
香港股市：收于近两年高位，受全球股市乐观人气提振
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巴西股市：拉美货币与股指微升，因此前出炉的美国非农就业数据逊于预期，令人质疑美联储未来是否会快速升息，从而提振了对高收益资产的买需。巴西指标股指Bovespa指数收盘上涨0.36%，报62,510.693点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2531/46，上日收报3.2460/67。
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南非股市：小幅上涨，指标Top-40指数收盘上涨0.08%，报46,522.53点；大盘综合指数收盘上涨0.09%，报52,889.7点。
南非汇市：兰特兑美元上涨，因标普维持南非信贷评等不变
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印度股市：创纪录收盘高位并实现连续第四周上涨。BSE指数收盘上涨0.44%，报31,273.29点；NSE指数收盘上涨0.39%，报9,653.5点。
印度汇市：卢比兑美元收报64.435，上日收报64.4675。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.04%，报1,046.02点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.44%，报533.55点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.48%，报56.6575；卢布兑欧元贬值1.09%，报63.91。(完) (编译 徐文焰；审校 李爽)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为