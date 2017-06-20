金砖国家：6月20日股汇市收盘纵览

更新版 1-《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑

(新增汇率表格) * 美元指数周线小涨 * 向好的新屋销售数据，抵消了美国制造业和服务业数据转弱造成的影响 * 商品货币走强，因油价反弹 路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软， 使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。 美元兑商品货币普跌，后者因布兰特原油期货从七周低位反弹而受到提振。 英镑连升第三日，得益于即将离任的英国央行货币政策委员福布斯的讲话。她周四晚些时候敦促决策者立 即升息，因担忧英镑疲弱可能会给通胀带来长期的上行压力。 今日无重大经济消息公布，市场交投清淡。 “由于本周没有重大经济消息公布，主要货币对基本呈盘整状态，”Commonwealth Foreign Exchange的 首席市场策略师Omer Esiner表示。 美元指数 跌0.35%，报97.248，从周四触及的一个月高位进一步回落。 欧元兑美元 上扬0.44%，报1.