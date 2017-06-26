金砖国家：6月26日股汇市收盘纵览

国际油市：亚洲燃料油套利窗口仍关闭，受欧洲供给紧俏影响
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月26日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘上涨0.74%，报1,019.11点。
中国股市：沪综指放量收创逾两个月新高，万科等房地产股领涨
中国汇市：人民币微收升但与CNH价差走阔，盘中再度刷新月内低点
香港股市：收高，回归20周年前夕市场人气表现乐观
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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘上涨1.8%，报62,188.087点。
巴西汇市：雷亚尔上涨，因美国制造业数据逊于预期，让外界更多押注美联储未来数月升息步伐将慢于既定计划。雷亚尔兑美元收报3.3008/15，上日收报3.3385/91。
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南非股市：指标Top-40指数收盘下跌0.54%，报45,113.21点；大盘综合指数收盘下跌0.42%，报51,288.71点。
南非汇市：兰特连续第三日上涨，因投资者热衷新兴市场货币
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印度股市和汇市：逢假期休市，周二恢复交易。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.4%，报992.84点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.12%，报502.32点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元升值1.04%，报58.77；卢布兑欧元升值1.14%，报65.72。(完) (编译 王兴亚；审校 杜明霞)
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。