金砖国家：6月27日股汇市收盘纵览

国际油市：亚洲燃料油套利窗口仍关闭，受欧洲供给紧俏影响
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月27日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘下跌0.24%，报1,016.68点。
中国股市：沪综指收升续创逾两个月新高，煤炭板块涨幅居前
中国汇市：人民币午后遭遇维稳暴力收涨，离/在岸均触及一周新高
香港股市：收低，因创业板市场创下近两年最大跌幅
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巴西股市：下滑，此前巴西最高联邦检察官指控总统特梅尔受贿。指标股指Bovespa指数收盘下跌0.82%，报61,675.462点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.3180/85，上日收报3.3008/15。
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南非股市：温和收高，金矿类股领涨，此前金价自六周低位回升。指标Top-40指数收盘上涨0.39%，报45,288.38点；大盘综合指数收盘上涨0.28%，报51,432.24点。
南非汇市：兰特下跌，此前南非公布的就业数据疲弱
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印度股市：NSE指数连跌第五日，收于一个月低点，因媒体报导印度央行要求银行业对清算重组的贷款增加拨备，打压银行类股下跌。BSE指数收盘下跌0.58%，报30,958.25点；NSE指数收盘下跌0.66%，报9,511.4点。
印度汇市：卢比兑美元收报64.525，上交易日收报64.52。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨1.1%，报1,003.79点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨1.64%，报510.57点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值1.23%，报59.49；卢布兑欧元贬值2.67%，报67.475。(完)
(编译 王兴亚；审校 李爽)
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。