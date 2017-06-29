金砖国家：6月29日股汇市收盘纵览

路透6月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月29日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.19%，报1,014.02点。

中国股市：沪综指震荡收升，蓝筹股及煤炭、建材为代表的周期类股领涨

中国汇市：人民币兑美元收涨创逾七个半月新高，汇率新均衡位置明显上移

香港股市：金融股助港股创近三周最高收位，市场憧憬利好政策

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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘上涨0.36%，报62,238.955点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.3075/80，上日收报3.2836/49。

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南非股市：下跌，金价走软令金矿类股承压。指标Top-40指数收盘下跌0.64%，报45,211.74点；大盘综合指数收盘下跌0.47%，报51,355.97点。

南非汇市：兰特下滑，受美国经济数据好于预期打击

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印度股市：NSE指数七个交易日来首次收高，价值投资买盘提振Axis银行等银行股，但由于月度衍生品合约到期，市场交投波动。BSE指数收盘上涨0.08%，报30,857.52点；NSE指数收盘上涨0.14%，报9,504.1点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.6275，上日收报64.55。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.24%，报1,000.45点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.03%，报511.18点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.38%，报59.425；卢布兑欧元贬值0.83%，报67.9525。(完)