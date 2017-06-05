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亚洲 | 2017年 6月 6日 星期二 07:43 BJT

金砖国家：6月5日股汇市收盘纵览

路透6月6日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月5日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.25%，报1,017.59点。

中国股市：沪综指缩量收跌，金融、石化等权重板块获利回吐拖累大盘走低

中国汇市：人民币收涨刷新近七个月高位，短期汇价续升空间有限

香港股市：恒指收低，投资者等待中国经济数据提供交投线索

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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘下跌0.1%，报62,450.452点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2866/81，上日收报3.2531/46。巴西选举法院周二将作出关键裁决，总统特梅尔可能遭罢免。

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南非股市：收盘几无变动，电信公司Telkom大涨5.3%表现亮眼，此前公布年度获利增长。指标Top-40指数收盘下跌0.17%，报46,442.07点；大盘综合指数收盘下跌0.04%，报52,870.12点。

南非汇市：兰特兑美元上涨，因风险需求增强

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印度股市：受银行股带动创下纪录新高，不过央行本周举行政策会议前，涨幅受限。BSE指数收盘上涨0.12%，报31,309.49点；NSE指数收盘上涨0.22%，报9,675.1点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.355，上日收报64.435。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.16%，报1,044.34点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.37%，报531.58点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.1%，报56.6；卢布兑欧元升值0.33%，报63.7。(完) (编译 杜明霞；审校 王兴亚)
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