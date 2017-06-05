金砖国家：6月5日股汇市收盘纵览

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月6日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月5日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘上涨0.25%，报1,017.59点。
中国股市：沪综指缩量收跌，金融、石化等权重板块获利回吐拖累大盘走低
中国汇市：人民币收涨刷新近七个月高位，短期汇价续升空间有限
香港股市：恒指收低，投资者等待中国经济数据提供交投线索
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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘下跌0.1%，报62,450.452点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2866/81，上日收报3.2531/46。巴西选举法院周二将作出关键裁决，总统特梅尔可能遭罢免。
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南非股市：收盘几无变动，电信公司Telkom大涨5.3%表现亮眼，此前公布年度获利增长。指标Top-40指数收盘下跌0.17%，报46,442.07点；大盘综合指数收盘下跌0.04%，报52,870.12点。
南非汇市：兰特兑美元上涨，因风险需求增强
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印度股市：受银行股带动创下纪录新高，不过央行本周举行政策会议前，涨幅受限。BSE指数收盘上涨0.12%，报31,309.49点；NSE指数收盘上涨0.22%，报9,675.1点。
印度汇市：卢比兑美元收报64.355，上日收报64.435。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.16%，报1,044.34点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.37%，报531.58点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.1%，报56.6；卢布兑欧元升值0.33%，报63.7。(完) (编译 杜明霞；审校 王兴亚)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为