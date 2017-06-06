金砖国家：6月6日股汇市收盘纵览

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月6日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘下跌0.17%，报1,015.89点。
中国股市：沪综指收盘小涨，但观望气氛浓厚令A股成交再创四个月新低
中国汇市：人民币兑美元收盘续创近七个月新高，急升走势料暂歇
香港股市：收于23个月新高，拜地产股大涨所赐
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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘上涨0.81%，报62,954.691点，受肉类加工商JBS SA涨势支撑。
巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2760/65，上日收报3.2866/81。巴西央行周二公布的会议记录显示降息步伐将放缓，这帮助提振对雷亚尔的需求，不过政治丑闻扩大之际围绕结构性改革实施情况的担忧，令雷亚尔涨势受限。
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南非股市：触及逾一个月低位，受累于南非经济八年来首次陷入衰退。指标Top-40指数收盘下跌1.19%，报45,889.51点；大盘综合指数收盘下跌1.17%，报52,251.87点，创4月24日来低点。
南非汇市：兰特兑美元下跌逾1%，因南非经济滑入衰退
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印度股市：收低，从盘中触及的纪录高位回落。BSE指数收盘下跌0.38%，报31,190.56点，此前触及31,430.32点的纪录高位；NSE指数收盘下跌0.39%，报9,637.15点，盘中曾首次突破9,700点。
印度汇市：卢比兑美元收报64.425，上日收报64.355。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.3%，报1,041.23点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.36%，报529.69点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.14%，报56.52；卢布兑欧元贬值0.13%，报63.78。(完) (编译 杜明霞；审校 王兴亚)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为