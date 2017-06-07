金砖国家：6月7日股汇市收盘纵览

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月8日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月7日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘下跌0.01%，报1,015.75点。
中国股市：沪综指收升1.2%创逾一个月新高，市场预期好转个股普涨
中国汇市：人民币兑美元连三日收升，外储续增有利于汇价稳固
香港股市：收低，因有更多香港上市企业成为卖空目标
============================================================================
巴西股市：上涨，之前劳动法改革提议在参议院经济事务委员会获批，为最终获得通过清除障碍，但选举法院审判结果的不确定性限制涨幅，因为最终结果可能让总统特梅尔下台。指标股指Bovespa指数收盘上涨0.34%，报63,170.733点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2714/21，上日收报3.2760/65。
============================================================================
南非股市：股市下跌，零售业者Steinhoff International等个股跌幅居前，该公司之前公布营收数据令人失望，即便其半年营业利润增加13%。指标Top-40指数收盘下跌0.18%，报45,809.08点；大盘综合指数收盘下跌0.26%，报52,117.82点。
南非汇市：兰特兑美元回稳，市场焦点回到全球事件
=========================================================================
印度股市：银行股升至纪录高位，之前印度央行降低通胀预估，而且发布的声明不那么强硬。BSE指数收盘上涨0.26%，报31,271.28点；NSE指数收盘上涨0.28%，报9,663.9点。
印度汇市：卢比兑美元收报64.325，上日收报64.425.
============================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.66%，报1,034.31点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.59%，报526.54点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值1%，报57.0825；卢布兑欧元贬值0.88%，报64.34。(完) (编译 李爽 审校 张若琪)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为