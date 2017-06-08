金砖国家：6月8日股汇市收盘纵览

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月8日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘上涨0.33%，报1,019.06点。
中国股市：沪综指收升至近一个半月新高，低估值二线蓝筹股走势抢眼
中国汇市：人民币兑美元基本收平，交投偏谨慎关注外围市场动向
香港股市：创23个月收盘高位，受中国贸易数据稳健提振
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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘下跌0.66%，报62,755.574点。
巴西汇市：雷亚尔收高，此前巴西最高选举法院大多数法官认同排除Odebrecht SA高管的证词，这可能加强总统特梅尔关于2014年与罗塞夫搭档竞选时未收受非法资金的主张。最高选举法院料将于周五做出是否让选举结果作废和罢免特梅尔的决定。雷亚尔兑美元收报3.2637/52，上日收报3.2714/21。
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南非股市：指标Top-40指数收盘下跌0.16%，报45,733.78点；大盘综合指数收盘下跌0.31%，报51,958.52点，创3月27日来低位。
南非汇市：兰特兑美元下滑，因制造业和矿业数据疲弱
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印度股市：跟随亚洲市场收低，BSE指数收盘下跌0.19%，报31,213.36点；NSE指数收盘下跌0.17%，报9,647.25点。
印度汇市：卢比兑美元收报64.21，上日收报64.325。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.41%，报1,038.5点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.13%，报527.21点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.29%，报56.9175；卢布兑欧元升值0.84%，报63.8025。(完) (编译 杜明霞；审校 白云)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为