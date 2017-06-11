金砖国家：6月9日股汇市收盘纵览

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月11日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月9日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘下跌0.09%，报1,018.19点。
中国股市：沪综指续收升至一个半月新高，上海本地股板块涨幅居前
中国汇市：人民币兑美元小幅收跌，美联储议息临近市场谨慎观望
香港股市：收低，英国大选结果及中国通胀数据影响大盘士气
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巴西股市：股汇市交易商关注该国选举法院的一个案件审理情况，如果法官判决巴西总统特梅尔(Michel Temer)在2014年的选举中使用非法竞选经费，他可能下台。指标股指Bovespa指数收盘下跌0.87%，报62,210.558点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2906/21，上日收报3.2637/52。
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南非股市：指标Top-40指数收盘上涨0.31%，报45,874.22点；大盘综合指数收盘上涨0.5%，报52,216.93点。
南非汇市：兰特兑美元上涨，静待穆迪公布南非主权信贷评等
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印度股市：小幅上涨，扳回稍早的跌幅，因欧洲股市对英国选举导致“悬峙议会”的结果反应平淡，但股指仍在五周来首次下跌。BSE指数收盘上涨0.16%，报31,262.06点；NSE指数收盘上涨0.22%，报9,668.25点。
印度汇市：卢比兑美元收报64.24，上日收报64.21。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.29%，报1,041.49点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.21%，报528.34点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.2%，报57.03；卢布兑欧元贬值0.09%，报63.86。(完)
(编译 王丽鑫；审校 艾茂林)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为