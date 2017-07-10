金砖国家：7月10日股汇市收盘纵览

路透7月11日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月10日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.68%，报1,009.29点。

中国股市：沪综指震荡收低，中小盘股整体下跌拖累市场情绪

中国汇市：人民币整理微收跌，市场缺乏方向短期料延续横盘

香港股市：追随美股涨势收升，中远海控和东方海外国际大涨

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巴西股市：指标股指Bovespa指数收高1.13%，报63,025.467点。矿企淡水河谷股价跟随铁矿石价格涨势走高。

巴西汇市：雷亚尔受到央行干预操作的支撑，此前巴西央行表示，它可能会将下月到期的价值62亿美元的货币互换全部进行展期。雷亚尔兑美元收报3.2589/95，上日收报3.2789/95。

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南非股市：跟随全球股市走高，受美国就业数据以及周一数据显示德国5月出口增幅超过预期所提振。指标Top-40指数收涨0.67%，报45,976.56点；大盘综合指数收高0.55%，报52,187点。

南非汇市：兰特兑美元扭转升势，因美元受强劲数据提振

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印度股市：创出纪录收盘高位，跟随全球股市的涨势，不过盘中多数时间印度国家证交所因技术故障导致交易出现中断。IT类股大涨，因最新的美国就业数据提高了投资者对美国经济的信心。美国是印度IT业最大的出口市场。Tata Consultancy Services Ltd和Infosys Ltd分别收高4.42%和2.3%。BSE指数收涨1.13%，报31,715.64点；NSE指数收高1.09%，报9,771.05点。两个指数的收盘位均为纪录高位。

印度汇市：卢比兑美元收报64.53，上日收报64.585。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收高1.1%，报1,006.14点；MSCI明晟俄罗斯指数收高1.12%，报512.22点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元上涨0.21%，报60.23；卢布兑欧元升值0.29%，报68.645。(完) (编译 白云; 审校 李爽)