金砖国家：7月12日股汇市收盘纵览

路透7月13日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月12日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨1.15%，报1,029.90点。

中国股市：沪综指连三日收跌，调整压力加大金融权重股冲高回落

中国汇市：人民币收涨逾百点至当月新高，市场关注叶伦听证演说

香港股市：恒指三日连涨创两年最高收位，受内地资金流入提振

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巴西股市：进一步上涨，此前该国前总统卢拉被判贪污罪名成立，这缓解了市场的担忧，交易员们原本担心卢拉明年可能重新当政并挑战现任总统特梅尔有利企业的改革计划。指标股指Bovespa指数收高1.57%，报64,835.554点。

巴西汇市：雷亚尔进一步上涨，盘中最多上扬1.5%至5月17日以来最高位。雷亚尔兑美元收报3.2067/75，上日收报3.2517/32。

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南非股市：上涨，受本币汇率走强、大宗商品价格上涨、本地蓝筹股需求重燃等因素支撑。指标Top-40指数收涨1.04%，报46,674点；大盘综合指数收高1.11%，报52,905点。

南非汇市：兰特触及一周高位，因投资者对美元涨势获利了结

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印度股市：连续第三天上涨，收于纪录高位。原油价格上涨推动Reliance Industries Ltd等能源企业股价上扬；BSE指数收涨0.18%，报31,804.82点；NSE指数收高0.31%，报9,816.1点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.54，上日收报64.5875。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收涨2.41%，报1,025.68点；MSCI明晟俄罗斯指数收高2.2%，报522.68点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值1.24%，报60.005；卢布兑欧元升值1.68%，报68.4975。(完) (编译 白云; 审校 王兴亚)