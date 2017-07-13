金砖国家：7月13日股汇市收盘纵览

路透7月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月13日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨1.05%，报1,040.72点。

中国股市：沪综指收升至近三个月新高，金融板块领涨大盘重返3,200点上方

中国汇市：人民币续收涨但午后回吐涨幅，贸易数据影响有限

香港股市：恒指跳涨1.2%至两年新高，受中国数据和美联储政策信号提振

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巴西股市：上涨，全球最大的肉类生产商JBS股价跳涨9.4%，此前该公司获准出售资产。指标股指Bovespa指数收高0.53%，报65,178.346点。

巴西汇市：雷亚尔大致持平，投资者对该国政治环境保持谨慎态度。雷亚尔兑美元收报3.2075/82，上日收报3.2067/75。

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南非股市：上涨。指标Top-40指数收涨0.82%，报47,056点；大盘综合指数收高0.75%，报53,300点。

南非汇市：兰特下跌，因美元需求再现

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印度股市：连续第四日收于纪录收盘高位。BSE指数首次收在32,000点上方，因印度通胀率降至五年低点，支撑了对降息的预期。BSE指数收涨0.73%，报32,037.38点；NSE指数收高0.77%，报9,891.70点，已经突破了两大技术阻力位。

印度汇市：卢比兑美元收报64.44，上日收报64.54。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收涨0.41%，报1,029.89点；MSCI明晟俄罗斯指数收高0.16%，报523.50点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.3%，报59.8225；卢布兑欧元升值0.46%，报68.18。(完) (编译 白云; 审校 王颖)