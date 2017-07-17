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金砖国家：7月17日股汇市收盘纵览
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2017年7月17日 / 晚上11点23分 / 1 天内

金砖国家：7月17日股汇市收盘纵览

路透新闻部

1 分钟阅读

路透7月18日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月17日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.43%，报1,051.55点。

中国股市：沪综指收挫1.4%创逾七个月最大单日跌幅，中小盘股集体崩跌

中国汇市：人民币收盘创逾八个月新高，因美元疲弱而中国数据向好

香港股市：收盘创两年新高，因中国经济强劲及内地资金流入步伐加快

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巴西股市：交易商了结获利，指标股指Bovespa指数收盘下跌0.34%，报65,212.310点。

巴西汇市：拉美货币走势拉锯，前一周大涨之后投资者保持谨慎。雷亚尔兑美元收报3.1799/14，上日收报3.1839/49。

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南非股市：指标Top-40指数收盘上涨0.4%，报47,499.6点；大盘综合指数收盘上涨0.43%，报53,827.41点。

南非汇市：兰特升至两周最高，因投资者寻求高收益率

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印度股市：创出纪录最高收盘水准，追随全球市场走势，金融股领涨。BSE指数收盘上涨0.17%，报32,074.78点；NSE指数收盘上涨0.3%，报9,915.95点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.345，上日收报64.445。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.47%，报1,039.34点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.16%，报530.73点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.4%，报59.3275；卢布兑欧元贬值0.6%，报68.1575。(完)

编译 张涛；审校 张若琪

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