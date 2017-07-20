金砖国家：7月20日股汇市收盘纵览

路透7月21日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月20日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下滑0.07%，报1,059.40点。

中国股市：沪综指收升续创逾三个月新高，地产股领涨大盘。

中国汇市：人民币收贬逾百点，市场对人民币走势分歧加大

香港股市：恒指刷新两年最高收位，受科技股提振

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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘下跌0.37%，报64,938.018点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元走强至两个月高点，因交易商押注在一批企业上市之际未来数周会有更多资本流入。雷亚尔今日收报3.1261/68，上日收报3.1486/93。Grupo Carrefour Brasil本周稍早为首次公开发行(IPO)定价，为四年来巴西规模最大IPO案，总计融资51.2亿雷亚尔。

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南非股市：股市上涨，央行降息提振零售类股。指标Top-40指数收盘上涨0.34%，报47,909.93点；大盘综合指数收盘上涨0.36%，报54,287.32点。

南非汇市：兰特兑美元最多下跌1%，此前南非央行意外下调指标附买回利率，为五年来首次。

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印度股市：收低，受资讯科技类股跌势拖累。BSE指数收盘下跌0.16%，报31,904.40点；NSE指数收低0.27%，报9,873.30点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.4300，上日收报64.2825。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下滑0.44%，报1,038.540点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘跌0.05%，报530.23点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.11%，报58.9350；卢布兑欧元下滑0.95%，报68.5650。(完) (编译 孙茉莉; 审校 张若琪)