金砖国家：7月27日股汇市收盘纵览

路透7月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月27日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.63%，报1,068.95点。

中国股市：沪综指续微收升，板块走势分化明显中小盘股现整体反弹

中国汇市：人民币兑美元大涨收至逾九个月新高，寻机结汇应是主要思路

香港股市：创两年收盘新高，科技与金融股领涨

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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘上涨0.41%，报65,277.382点。淡水河谷等一系列企业公布强劲业绩。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.1554/61，上日收报3.1426/42。

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南非股市：主要股指接近纪录高位，只受到科技类股拖累，数据显示市场进入超买领域。指标Top-40指数收盘上涨0.01%，报48,569.42点；大盘综合指数收盘上涨0.1%，报54,888.89点。

南非汇市：兰特走软，因投资者在其它新兴市场寻求高收益

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印度股市：盘中一度触及纪录高位，终场回吐稍早涨幅几近收平，因期货和期权合约即将到期投资者转为谨慎。BSE指数收盘几无变动，报32,383.3点；NSE指数收盘也近持平，报10,020.55点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.1075，上日收报64.3575。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨1.01%，报1,030.95点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨1.29%，报526.46点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.17%，报59.4975；卢布兑欧元升值0.3%，报69.5。(完) (编译 杜明霞；审校 张若琪)