金砖国家：7月28日股汇市收盘纵览

路透7月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月28日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下跌0.56%，报1,062.97点。

中国股市：沪综指收创三个半月新高，消费及钢铁、有色等周期性板块领涨

中国汇市：人民币兑美元收盘随中间价下跌，美指料偏弱人民币仍值得看好

香港股市：因投资者获利了结收低，但已连续三周上涨

============================================================================

巴西股市：指标股指Bovespa指数受大量财报影响走势呈现拉锯。Estácio Participações涨幅最大，高达7%，此前该公司公布恢复获利。指标股指Bovespa指数收盘上涨0.34%，报65,497.126点。

巴西汇市：雷亚尔上扬，此前数据显示美国薪资增长数据欠佳，削弱对美国今年再次升息的预期。雷亚尔兑美元收报3.1334/47，上日收报3.1554/61。

============================================================================

南非股市：指标Top-40指数收盘下跌0.04%，报48,551.29点；大盘综合指数收盘下跌0.01%，报54,883.21点。

南非汇市：兰特兑美元下跌，因动能暂竭

=========================================================================

印度股市：收盘下跌，因季度财报令人失望，打压银行和制药股。此前四个交易日每天都刷新纪录高点，不过周线连续第四周上涨。BSE指数收盘下跌0.23%，报32,309.88点；NSE指数收盘下跌0.06%，报10,014.5点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.15，上日收报64.1075。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌1.6%，报1,014.44点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌1.31%，报519.57点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.11%，报59.565；卢布兑欧元贬值0.74%，报70.0175。(完) (编译 王丽鑫；审校 张明钧)