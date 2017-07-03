金砖国家：7月3日股汇市收盘纵览

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路透7月4日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月3日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘上涨0.34%，报1,014.24点。
中国股市：沪综指连三日收升创两个半月新高，钢铁股领涨
中国汇市：实需购汇多人民币缩量收跌，“债券通”开通影响不大
香港股市：恒生指数小涨，金融股受到“债券通”提振
巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘上涨0.6%，报63,279.583点。铁矿石价格上升提振淡水河谷股价上涨。
巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.3045/51，上日收报3.3123/28。交易商称，围绕贪腐丑闻可能推迟巴西总统特梅尔经济结构改革的担忧消退。
南非股市：指标Top-40指数收盘上涨1.26%，报45,994.44点；大盘综合指数收盘上涨1.07%，报52,163.8点。矿业类股涨幅居前，因金属价格上涨。
南非汇市：兰特连续第三日下跌，因全球政策转向收紧
印度股市：BSE指数收盘上涨0.97%，报31,221.62点；NSE指数收盘上涨0.99%，报9,615点。两个指数盘中均一度录得5月25日以来最大日内百分比涨幅。
印度汇市：卢比兑美元收报64.875，上日收报64.575。
俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.85%，报1,009.42点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.96%，报514.79点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.57%，报59.265；卢布兑欧元贬值0.01%，报67.325。(完) (编译 杜明霞；审校 戴素萍)