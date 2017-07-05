FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
6 小时前
金砖国家：7月5日股汇市收盘纵览
#半岛局势
#2017年夏季达沃斯
#中国楼市调控
#人民币汇率
#图片精选
频道
专题
综述：朝鲜称其洲际弹道导弹可携带核弹头 美国呼吁全球行动
半岛局势
综述：朝鲜称其洲际弹道导弹可携带核弹头 美国呼吁全球行动
腾讯入股TCL 推进智能电视市场
中国财经
腾讯入股TCL 推进智能电视市场
IMF敦促G20领导人避免短视的贸易政策
国际财经
IMF敦促G20领导人避免短视的贸易政策
图片视频
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年7月5日 / 晚上11点22分 / 6 小时前

金砖国家：7月5日股汇市收盘纵览

1 分钟阅读

路透7月6日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月5日(周三走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.31%，报1,009.85点。

中国股市：沪综指收升至逾两个半月新高，蓝筹股等发力助大盘站上3,200点

中国汇市：人民币微收升，分红购汇虽多但汇价仍易升难贬

香港股市：恒生指数反弹收高，权重股腾讯止跌回升

============================================================================

巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘下跌0.12%，报63,154.172点。铁矿石期货价格下跌打击淡水河谷股价下滑。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2919/26，上日收报3.3080/02。

============================================================================

南非股市：指标Top-40指数收盘上涨0.92%，报46,241.44点；大盘综合指数收盘上涨0.84%，报52,483.9点。

南非汇市：兰特触及七周低位，因受非国大党的政策计划打击

=========================================================================

印度股市：收高，信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES)延续近期涨势，且汽车类股上扬。BSE指数收盘上涨0.11%，报31,245.56点；NSE指数收盘上涨0.25%，报9,637.6点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.7825，上日收报64.7425。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.95%，报1,007.88点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌1.16%，报513.22点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.96%，报59.9825；卢布兑欧元贬值1.01%，报68.065。(完) (编译 杜明霞；审校 张涛)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below