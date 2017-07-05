金砖国家：7月5日股汇市收盘纵览

路透7月6日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月5日(周三走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.31%，报1,009.85点。

中国股市：沪综指收升至逾两个半月新高，蓝筹股等发力助大盘站上3,200点

中国汇市：人民币微收升，分红购汇虽多但汇价仍易升难贬

香港股市：恒生指数反弹收高，权重股腾讯止跌回升

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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘下跌0.12%，报63,154.172点。铁矿石期货价格下跌打击淡水河谷股价下滑。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2919/26，上日收报3.3080/02。

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南非股市：指标Top-40指数收盘上涨0.92%，报46,241.44点；大盘综合指数收盘上涨0.84%，报52,483.9点。

南非汇市：兰特触及七周低位，因受非国大党的政策计划打击

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印度股市：收高，信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES)延续近期涨势，且汽车类股上扬。BSE指数收盘上涨0.11%，报31,245.56点；NSE指数收盘上涨0.25%，报9,637.6点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.7825，上日收报64.7425。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.95%，报1,007.88点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌1.16%，报513.22点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.96%，报59.9825；卢布兑欧元贬值1.01%，报68.065。(完) (编译 杜明霞；审校 张涛)