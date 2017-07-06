金砖国家：7月6日股汇市收盘纵览

路透7月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月6日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下跌0.37%，报1,006.16点。

中国股市：沪综指续创逾两个半月收盘新高，但获利回吐压力加大

中国汇市：人民币续小幅收跌，短期走势面临更多不确定性

香港股市：恒生指数收跌，腾讯回稳连续两日上涨

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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘下跌1.08%，报62,470.330点，受蓝筹股跌势打压，淡水河谷亦因铁矿石价格下滑而挫跌。但政府宣布计划改革电力行业规则后，电力事业类股上涨，令该股指跌幅受限。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2979/85，上日收报3.2919/26。

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南非股市：跟随欧洲和美国市场下滑，指标Top-40指数收盘下跌0.52%，报46,000.77点；大盘综合指数收盘下跌0.38%，报52,285.08点。

南非汇市：兰特走软，投资人担心包括央行独立性在内的政策不确定性

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印度股市：连续第二日收高，State Bank of India等国有银行领涨，对企业获利强劲的预期也提振人气。BSE指数收盘上涨0.4%，报31,369.34点；NSE指数收盘上涨0.38%，报9,674.55点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.775，上日收报64.7825。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.39%，报1,011.79点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.27%，报514.58点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.3%，报60.16；卢布兑欧元贬值0.96%，报68.72。(完) (编译 杜明霞；审校 李爽)