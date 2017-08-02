金砖国家：8月2日股汇市收盘纵览

路透8月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月2日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.09%，报1,069.97点。

中国股市：沪综指小幅收跌终结五连涨，市场分歧加大3,300点得而复失

中国汇市：人民币兑美元收盘随中间价缩量小跌，关注中美可能的贸易摩擦

香港股市：连续第三日收高，金融和材料类股领涨

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巴西股市：上涨，因有议员暗示将阻挡把总统特梅尔贪腐一案送交最高法院审理，显示了对特梅尔改革宣言的支持。指标股指Bovespa指数收盘上涨0.93%，报67,135.992点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.1190/97，上日收报3.1245/60。

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南非股市：市场获利了结。指标Top-40指数收盘下跌0.46%，报48,811.07点；大盘综合指数收盘下跌0.34%，报55,200.49点。

南非汇市：兰特兑美元从三周低位反弹，因对信贷评级下调的担忧缓解

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印度股市：从盘中触及的记录高点拉回，资讯科技和金融股领跌。BSE指数收盘下跌0.3%，报32,476.74点；NSE指数收盘下跌0.33%，报10,081.5点。

印度汇市：卢比兑美元收报63.7，上日收报64.07。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.71%，报1,021.42点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.59%，报524.48点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.4%，报60.59；卢布兑欧元贬值0.74%，报71.7925。(完) (编译 张若琪 审校 戴素萍)