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亚洲 | 2017年 6月 6日 星期二 08:43 BJT

金鹏期货：大连豆粕有望维持低位震荡

以下内容节选自6月6日的《期货日报》：

　　5月下旬以来，CBOT大豆破位下跌，拖累大连豆粕持续低走。展望后市，由于南美大豆丰产利空逐步消化，加之新作美豆生产仍存不确定性，豆粕期货有望止跌企稳，低位震荡的概率较大。

整体来看，豆类技术性破位，短期弱势恐难改变，但随着利多逐渐显现，豆粕价格下跌空间有限，维持低位震荡的概率较大。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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